В Нижегородской области водитель экскаватора погиб, опрокинувшись в пруд

«В рабочем поселке Выездное, в Арзамасском районе 45- летний мужчина проводил раскопки на экскаваторе водоема по частному заказу. Об этом мужчину попросил его знакомый. Во время проведения работ, мужчина подъехал слишком близко к краю водоема, в связи с чем не справился с управлением и совершил опрокидывание экскаватора в воду. Он пытался выбраться, разбил стекло, наполовину вылез из машины, но зацепился за рычаг…», — об этом рассказали представители СК СУ по Нижегородской области.

На сегодняшний момент проводится судебно- медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Так же представители СК уточнили, что экскаватор был снят с учета в 2014 году, а в 2013 сам экскаваторщик был лишен прав на управление этой техникой.