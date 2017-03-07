На Урале сотрудница «Почты России» крала деньги клиентов, чтобы погасить кредит

С апреля по сентябрь 43-летняя подсудимая реализовала населению в долг товар, находившийся у нее на подотчете, при этом сам факт продажи она никак не регистрировала, а вырученные деньги в общей сумме 55 тысяч рублей присвоила себе. Помимо этого, женщина, используя служебное положение, присвоила себе из кассы почтового отделения еще свыше 38 тысяч рублей.

«О махинациях стало известно ревизорам Ирбитского почтамта в рамках проведения контрольно-ревизионной проверки. Виновная в присвоении денежных средств полностью признала свою вину и частично погасила задолженность. Злоупотребления со средствами ФГУП “Почты России” не сказались на качестве обслуживания населения в этом отделении», — пояснила руководитель направления по корпоративным коммуникациям уральского ФГУП «Почта России» Анна Первушина.

Как рассказал УралПолит.Ru официальный представитель областного главка Валерий Горелых, обвиняемая призналась, что пошла на хищение, чтобы погасить кредит. Ирбитский районный суд приговорил женщину к одному году лишения свободы условно с запретом занимать должности, связанные с материальной ответственностью, сроком 2 года.