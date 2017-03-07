Суд признал незаконной премию, которую кубанский чиновник выписал сам себе

Суд установил, что в сентябре 2015 года Валерий Жуков, тогдашний глава краевого министерства строительства (позже переименованного в департамент) подписал приказ на премирование сотрудников министерства, в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий. В числе получивших премию оказался и сам министр, которому было перечислено 25 тыс. руб.

Департамент финансово-бюджетного надзора указал на незаконность премирования господина Жукова, поскольку решение о поощрении министров и глав департаментов находится в компетенции главы края. В настоящее время Валерий Жуков является директором департамента мелиорации Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.