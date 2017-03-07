Суд признал незаконной премию, которую кубанский чиновник выписал сам себе
Арбитражный суд Краснодарского края подтвердил законность решения регионального департамента
Арбитражный суд Краснодарского края подтвердил законность решения регионального департамента
Суд установил, что в сентябре 2015 года Валерий Жуков, тогдашний глава краевого министерства строительства (позже переименованного в департамент) подписал приказ на премирование сотрудников министерства, в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий. В числе получивших премию оказался и сам министр, которому было перечислено 25 тыс. руб.
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