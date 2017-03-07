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11:50 (мск), источник: Городской репортер

В Шахтах на пожаре в бесхозном помещении погиб мужчина

Один человек погиб в результате пожара в бесхозном строении на улице Свободы в Шахтах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

Сообщение о пожаре поступило в 08:29 6 марта — возгорание произошло в бесхозном строении на площади 50 кв. м. Ликвидировать открытое горение удалось в 08:43.

В результате пожара погиб мужчина, его личность сейчас устанавливается. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

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