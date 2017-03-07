В Шахтах на пожаре в бесхозном помещении погиб мужчина
Один человек погиб в результате пожара в бесхозном строении на улице Свободы в Шахтах, сообщает
Один человек погиб в результате пожара в бесхозном строении на улице Свободы в Шахтах, сообщает
Сообщение о пожаре поступило в 08:29 6 марта — возгорание произошло в бесхозном строении на площади 50 кв. м. Ликвидировать открытое горение удалось в 08:43.
В результате пожара погиб мужчина, его личность сейчас устанавливается. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем.