В Шахтах на пожаре в бесхозном помещении погиб мужчина

Сообщение о пожаре поступило в 08:29 6 марта — возгорание произошло в бесхозном строении на площади 50 кв. м. Ликвидировать открытое горение удалось в 08:43.

В результате пожара погиб мужчина, его личность сейчас устанавливается. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем.