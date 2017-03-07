Маршрутка сбила женщину в Красноармейском районе Волгограда
ВДТВ сообщает, что в Красноармейском районе в 10:00 маршрутка «№ 27э» сбила женщину.
ВДТВ сообщает, что в Красноармейском районе в 10:00 маршрутка «№ 27э» сбила женщину.
По словам свидетелей, женщина жива, после аварии жаловалась на руку. Очевидцы сообщают, что женщина переходила проезжую часть не по пешеходному переходу, — перебегала дорогу перед близко идущим транспортом. В настоящее время она отправлена в больницу, не месте работают сотрудники ГИБДД.
В 15 метрах от этого места, сообщают волгоградцы, пешеходный переход. Большинство комментаторов считают, что в ДТП виноват пешеход. Однако есть и противоположное мнение:
«А что вы напали на
Однако вряд ли в этом месте водитель маршрутки сильно разгонялся, поскольку как раз здесь стоит камера ДПС.
Подробности аварии станут известны позже.