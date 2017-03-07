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12:00 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Маршрутка сбила женщину в Красноармейском районе Волгограда

ВДТВ сообщает, что в Красноармейском районе в 10:00 маршрутка «№ 27э» сбила женщину.

По словам свидетелей, женщина жива, после аварии жаловалась на руку. Очевидцы сообщают, что женщина переходила проезжую часть не по пешеходному переходу, — перебегала дорогу перед близко идущим транспортом. В настоящее время она отправлена в больницу, не месте работают сотрудники ГИБДД.

В 15 метрах от этого места, сообщают волгоградцы, пешеходный переход. Большинство комментаторов считают, что в ДТП виноват пешеход. Однако есть и противоположное мнение:

«А что вы напали на женщину-то? Вы ни разу не видели, как маршрутки подлетают к остановкам, именно подлетают, когда у них между собой начинается гонка? Стоишь на тротуаре, а они чуть зеркалами тебя не цепляют — это что, нормально? Или нужно стоять ждать маршрутку за 1 метр от проезжей части?».

Однако вряд ли в этом месте водитель маршрутки сильно разгонялся, поскольку как раз здесь стоит камера ДПС.

Подробности аварии станут известны позже.

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