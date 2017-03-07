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11:55 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Черемховский интернат в Приангарье закрыли на 10 дней

Черемховский городской суд принял соответствующее решение.

Источник: IrkutskMedia.ru

Черемховский психоневрологический интернат в Иркутской области закрыли на 10 дней. Данное решение принял Черемховский городской суд. По информации Минсоцразвития региона, решение о дальнейшей судьбе учреждения будет принято после очередного возобновления деятельности. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, карантин действует в Черемховском психоневрологическом интерната до 7 марта в связи с заболеваемостью троих воспитанников сальмонеллезом. Дети находятся под медицинским наблюдением в инфекционном отделении городской больницы Черемхова и получают адекватную медицинскую помощь. Их состояние удовлетворительное. СК начал доследственную проверку по факту заболевания детей сальмонеллезом.

Как ранее сообщало ИА IrkutskMedia, в конце июля 2016 года в Черемховском психоневрологическом интернате было допущено массовое заражение воспитанников острой кишечной инфекцией. В интернате, где содержались дети, имеющие серьезные пороки в развитии головного мозга и центральной нервной системы, был госпитализирован 61 ребенок. Четверо из них скончались в больнице.

После этого директору интерната, его заместителю, а также начальнику территориального отдела управления Роспотребнадзора Иркутской области в Черемховском и Аларском районах было предъявлено обвинение по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц».

Руководитель СУ СКР по Иркутской области Андрей Бунев назвал отсутствие денег — основной причиной трагедии в Черемховском интернате. Глава Следственного комитета выступил перед депутатами Заксобрания региона перед началом 46-й сессии 16 декабря.

По словам Андрея Бунева, при увеличении количества детей в 3,5 раза, количество сотрудников было увеличено лишь на 24%. Нагрузка на одного сотрудника увеличилась в три раза, а зарплата снизилась в два раза.

«Это люди, которые работают с больными детьми, им нельзя совершать ошибок. Если они совершают ошибки — дети умирают. В течение полугода детям не покупали памперсы — нет денег. Многие дети не могут глотать, им нужны жидкие лекарства — денег нет. Сотрудники размалывают взрослые таблетки и дают детям. Делают это в ненадлежащих санитарных условиях. Не получают молочные продукты — снижается сопротивляемость. Почему столько детей заболело? Потому что они не получают достаточно лекарств и продуктов — нет денег. Дети хронически больные — без должного ухода они умирают», — рассказал Андрей Бунев.

СК Приангарья объяснил гибель детей из Черемховского интерната отсутствием медперсонала.

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