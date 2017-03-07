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12:05 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Миассе после ДТП в маршрутке взорвался баллон

Число пострадавших уточняется.

7 марта 2017 года в Миассе около ГРЦ имени В. П. Макеева столкнулись маршрутка и ВАЗ-2106. Фото с места аварии в соцсети выложили очевидцы, передает «Уралинформбюро».

По данным местных СМИ, после удара в маршрутке взорвался газовый баллон, и ее выбросило в кювет. Обстоятельства аварии и количество пострадавших не уточняется.

Получить оперативный комментарий в местной ГИБДД на момент публикации новости не удалось.

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