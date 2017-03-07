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12:26 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В центре Краснодара сегодня загорелось двухэтажное здание

В центре Краснодара на улице Чапаева загорелось двухэтажное здание. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 10:08.

Как оказалось, горело неэксплуатируемое помещение. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В 10:14 на месте уже работала пожарная бригада, и в 11:20 пожар ликвидировали.

На месте работали 5 пожарных расчетов и 16 человек личного состава.

По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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