В центре Краснодара сегодня загорелось двухэтажное здание

Как оказалось, горело неэксплуатируемое помещение. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В 10:14 на месте уже работала пожарная бригада, и в 11:20 пожар ликвидировали.

На месте работали 5 пожарных расчетов и 16 человек личного состава.