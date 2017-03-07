В центре Краснодара сегодня загорелось двухэтажное здание
В центре Краснодара на улице Чапаева загорелось двухэтажное здание. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 10:08.
В центре Краснодара на улице Чапаева загорелось двухэтажное здание. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 10:08.
Как оказалось, горело неэксплуатируемое помещение. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В 10:14 на месте уже работала пожарная бригада, и в 11:20 пожар ликвидировали.
На месте работали 5 пожарных расчетов и 16 человек личного состава.
По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили ГТРК «Кубань» в