Лискинец украл из чужого гаража 1,5 тыс пачек сигарет

Лискинкие полицейские задержали ранее не судимого безработного 43-летнего местного жителя, подозреваемого в краже 1,5 тыс. пачек сигарет из гаража по улице Малая Красноармейская. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в местном отделе МВД РФ в понедельник, 6 марта.

Лисинец похитил сигареты в ночь на 26 февраля. На розыск похитителя ушло около двух недель. Сумма ущерба, нанесенного 32-летней владелице гаража составила около 15 тыс. рублей. Злоумышленник признал свою вину. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).