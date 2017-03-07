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12:00 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Лискинец украл из чужого гаража 1,5 тыс пачек сигарет

Мужчину задержали две недели спустя.

Лискинкие полицейские задержали ранее не судимого безработного 43-летнего местного жителя, подозреваемого в краже 1,5 тыс. пачек сигарет из гаража по улице Малая Красноармейская. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в местном отделе МВД РФ в понедельник, 6 марта.

Лисинец похитил сигареты в ночь на 26 февраля. На розыск похитителя ушло около двух недель. Сумма ущерба, нанесенного 32-летней владелице гаража составила около 15 тыс. рублей. Злоумышленник признал свою вину. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

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