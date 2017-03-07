Страшное ДТП в Ботошанах: пострадали 5 человек, в том числе 6-месячный ребенок

Водитель автомобиля, зарегистрированного в Молдове, потерял контроль над управлением и машина перевернулась.

В момент аварии, в автомобиле находились семь человек, в том числе и шестимесячный ребенок, все граждане Молдовы.

Пять пострадавших были доставлены на машине скорой помощи в больницу.