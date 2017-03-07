В Воронеже на бульваре незаконно срубили 59 каштанов на 978 тысяч рублей

В Воронеже около домов № 50, 50а, 50б и 50 В на бульваре Победы росли в ряд молодые каштаны. Их высадили в 2010 года при благоустройстве новостроек.

Компания и жители сажали вместе деревья, старались, чтобы они прижились и превратились в зеленый защитный барьер от оживленной дороги. Высаженные каштаны за последние годы прижились и были в хорошем состоянии. Но за выходные неизвестные вырубили 59 деревьев.

Возмущенные жители сфотографировали срубленные каштаны и обратились в управление экологии мэрии.

«Ущерб от вырубки зеленых насаждений составил 978 тысяч рублей», — рассказали в управлении экологии. — В правоохранительные органы направили заявление для установления виновного.