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12:23 (мск), источник: Nakanune.ru

Челябинские экс-силовики, жестоко избившие мужчину в отделе полиции, отправились в тюрьму

В Челябинске осудили экс-полицейских патрульно-постовой службы Вячеслава Ибрагимова и Алексея Подкорытова за избиение местного жителя и фальсификацию документов.

Инцидент произошел в октябре 2015 года — в подъезде одного их домов Челябинска Ибрагимов, не исполнявший должностных обязанностей, сделал замечание соседу, который курил в подъезде, после чего между ними возникла ссора, рассказали Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

«После этого Ибрагимов вызвал наряд своих коллег, среди которых был Подкорытов и мужчина вместе со своей знакомой женщиной, которая заступилась за курильщика, отправились в отдел полиции. Там Ибрагимов ударил женщину и очень сильно избил вместе с Подкорытовым задержанного мужчину. После избиения мужчину и женщину выпустили из отдела полиции. В больнице, в которую обратился потерпевший, у него диагностировали тупую травму живота, разрыв тонкой кишки и брыжейки, образующих тяжкий вред здоровью. После Подкорытов сфальсифицировал материалы административного производства в отношении женщины, для придания законности неправомерному задержанию и доставлению в отдел полиции», — разъяснили в СК.

Приговором суда Ибрагимову и Подкорытову назначено наказание в виде лишения свободы сроком 5,5 и 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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