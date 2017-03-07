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12:45 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Следователи возбудили третье дело из-за травм воронежцев после падения льда

Следователи возбудили третье уголовное дело после падения ледяных глыб на воронежцев, сообщила пресс-служба управления СКР по региону во вторник, 7 марта.

Инцидент произошел 16 января: глыба льда упала на 23-летнюю девушку с крыши дома№ 38 по улице Кольцовская. По версии следствия, падения наледи произошло «в результате некачественного оказания сотрудниками управляющей компании услуг по очистке от снега крыши дома». Медики госпитализировали горожанку в «Электронику». Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом теменно-височной области слева, ушибленную рану мягких тканей головы.

За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ) виновным грозит до 6 лет лишения свободы.

Контекст

Фигурантом первого уголовного дела стал директор УК Советского района Радион Каюков. Козырек дома № 11 на улице Ворошилова рухнул на 77-летнюю пенсионерку под тяжестью снега, упавшего с крыши. Прохожие помогли пожилой женщине выбраться. Женщина попала в больницу с травмой ноги. Суд отправил Каюкова под домашний арест.

Кроме того, под следствие попал директор управляющей компании Ленинского района Андрей Петренко. Следователи возбудили пять уголовных дел из-за падения наледи и снега на горожан. Суд направил его под домашний арест 3 марта.

Губернатор Алексей Гордеев раскритиковал работу коммунальщиков и управляющих компаний. Ситуация с плохой очисткой крыш от наледи стала поводом для отставки руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства Воронежа Игоря Черенкова. Управление возглавила Алла Макеева — исполняющим обязанности руководителя ее назначили в четверг, 2 марта.

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