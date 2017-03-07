Следователи возбудили третье дело из-за травм воронежцев после падения льда
Следователи возбудили третье уголовное дело после падения ледяных глыб на воронежцев, сообщила
Следователи возбудили третье уголовное дело после падения ледяных глыб на воронежцев, сообщила
Инцидент произошел 16 января: глыба льда упала на 23-летнюю девушку с крыши дома№ 38 по улице Кольцовская. По версии следствия, падения наледи произошло «в результате некачественного оказания сотрудниками управляющей компании услуг по очистке от снега крыши дома». Медики госпитализировали горожанку в «Электронику». Врачи диагностировали
За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ) виновным грозит до 6 лет лишения свободы.
Контекст
Фигурантом первого уголовного дела стал директор УК Советского района Радион Каюков. Козырек дома № 11 на улице Ворошилова рухнул на 77-летнюю пенсионерку под тяжестью снега, упавшего с крыши. Прохожие помогли пожилой женщине выбраться. Женщина попала в больницу с травмой ноги. Суд отправил Каюкова под домашний арест.
Кроме того, под следствие попал директор управляющей компании Ленинского района Андрей Петренко. Следователи возбудили пять уголовных дел
Губернатор Алексей Гордеев раскритиковал работу коммунальщиков и управляющих компаний. Ситуация с плохой очисткой крыш от наледи стала поводом для отставки руководителя управления