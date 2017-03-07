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12:27 (мск), источник: БЕЛТА

В Гродно на пешеходном переходе «Опель» сбил двух подростков

7 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно на пешеходном переходе «Опель» сбил двух подростков. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Обстоятельства аварии еще выясняются. Водитель не смог пояснить, на какой сигнал светофора ехал. Он уже выехал на пешеходный переход, когда заметил двух подростков на своем пути. Водитель попытался увести автомобиль влево, однако сбил обоих.

Один из пострадавших госпитализирован, второго после осмотра врачей отпустили домой.

«По факту ДТП проводится проверка, установить обстоятельства происшествия поможет запись с камеры наружного наблюдения», — отметили в ГАИ.

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