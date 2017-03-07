В Гродно на пешеходном переходе «Опель» сбил двух подростков

Обстоятельства аварии еще выясняются. Водитель не смог пояснить, на какой сигнал светофора ехал. Он уже выехал на пешеходный переход, когда заметил двух подростков на своем пути. Водитель попытался увести автомобиль влево, однако сбил обоих.

Один из пострадавших госпитализирован, второго после осмотра врачей отпустили домой.

«По факту ДТП проводится проверка, установить обстоятельства происшествия поможет запись с камеры наружного наблюдения», — отметили в ГАИ.