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12:38 (мск), источник: РБК - Украина

В Харьковской области мужчина устроил самосожжение

В поселке Пересичное Харьковской области 33-летний мужчина устроил самосожжение. От полученных ожогов он скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

О происшествии правоохранителям сообщили из больницы города Харькова, в которую был госпитализирован пострадавший с ожогами головы, грудной клетки и рук. Сотрудники полиции опросили на месте происшествия свидетелей.

Выяснилось, что погибший длительное время злоупотреблял алкоголем и часто высказывал суицидальные намерения. 26-летняя жена погибшего пояснила, что накануне трагедии мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал с ней конфликтовать. Затем стал угрожать покончить жизнь самоубийством, схватил канистру с 5 литрами бензина, вышел во двор, вылил горючее на себя и поджег одежду. Все произошло мгновенно, и испуганная женщина ничего не могла поделать.

Данное событие предварительно квалифицировано по ч. 1 ст. 115 с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины. В настоящее время назначены необходимые экспертные исследования и продолжается сбор информации для установления причин происшествия.

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