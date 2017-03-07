Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
В СК направлено заявление о возбуждение дела против Медведева
Дочка МакSим стала копией мамы
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
«Невозвращенка» Аллилуева. Как дочь Сталина сбежала из СССР6 марта 1967 года дочь Иосифа Сталина Светлана Аллилуева приняла решение не возвращаться в Советский Союз
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы»
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Первый пошел: состав из 57 вагонов прорвал блокаду Донбасса — СМИ
«Вопрос решен»: Сербия впервые сказала о Крыме РФ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Экс-командиры НАТО испугались «маленьких синих моряков» РФ – СМИ
Оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
12Первая женщина в космосе
13:03 (мск), источник: dostup1.ru

Газовый баллон взорвался в маршрутке из-за тройного ДТП в Миассе

За медицинской помощью обратились четверо.

Маршрутка с пассажирами попала в тройное ДТП со взрывом в Миассе (Челябинская область) — четверо пострадавших обратились за медицинской помощью, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел сегодня, 7 марта, около 11.15 на Тургоякском шоссе. Водитель ВАЗ-2106 попытался обогнать Mitsubishi Lancer, но не успел завершить маневр и врезался в иномарку по касательной. От удара «шестерка» вылетела на встречку, прямо в маршрутку с пассажирами. После столкновения в микроавтобусе взорвался газовый баллон.

«Водитель ВАЗа и один из пассажиров маршрутки были госпитализированы. Пассажир ВАЗа и еще один пассажир такси получили медпомощь на месте ДТП», — рассказали в ГИБДД по Миассу.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Известно, что все участники происшествия были трезвыми.

Ольга Плеханова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Расходы челябинского бюджета увеличились почти на 870 млн рублей
Путин помиловал осужденную за sms в Грузию Оксану Севастиди
Россия вошла в тридцатку лучших стран мира
Спецназ оцепил Центр Рерихов в Москве
Памфилова: президентские выборы-2018 не стоит проводить в марте
Исполняющая обязанности гендиректора РУСАДА покинула свой пост
СКР установил приказавшего обстрелять Донбасс из «Точки-У»
Дипломатический скандал между Малайзией и КНДР набирает обороты
Спорт
Поветкин на год выведен из рейтингов IBF из-за скандала Ранее WBC бессрочно отстранил Поветкина и оштрафовал спортсмена на $250 тыс. за повторное нарушение антидопинговый правил
Авто
Огромный кроссовер Audi Q8: премьера состоялась Audi часто показывает несколько концептов с похожими названиями. И это всегда означает только одно — серийная версия не за горами
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу Актриса и режиссер, вошедшая в состав жюри в девятом сезоне популярной телепрограммы, снова подверглась критике телезрителей из-за неосторожных слов
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь