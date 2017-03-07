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12:44 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области произошел первый в 2017 году ландшафтный пожар

Горел камыш в Богучарском районе.

Источник: Новости Воронежа

Весна в этом году ранняя и очень теплая. Обычно в начале марта главные ЧП связаны хрупким льдом на водоемах и подтоплениях из-за паводка. Но в понедельник, 6 марта, в регионе зарегистрировали первый в 2017 году ландшафтный пожар. ЧП произошло в Богучарском районе.

«Сообщение о горящем камыше на площади 0,05 гектара поступило на номер “112” вечером, — сообщают в пресс-службе регионального МЧС. — К ликвидации загорания привлекли добровольную пожарную команду села Радченское и пожарно-спасательную часть № 33 по охране Богучарского района».

Спасатели просят воронежцев не сжигать мусор, и траву в лесах и на приусадебных участках. Также нужно не бросать непогашенные сигареты и спички в траву.

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