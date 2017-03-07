В Воронежской области произошел первый в 2017 году ландшафтный пожар
Горел камыш в Богучарском районе.
Горел камыш в Богучарском районе.
Весна в этом году ранняя и очень теплая. Обычно в начале марта главные ЧП связаны хрупким льдом на водоемах и подтоплениях
«Сообщение о горящем камыше на площади 0,05 гектара поступило на номер “112” вечером, — сообщают в
Спасатели просят воронежцев не сжигать мусор, и траву в лесах и на приусадебных участках. Также нужно не бросать непогашенные сигареты и спички в траву.