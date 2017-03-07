Нижегородец обвиняется в убийстве своей супруги в ходе ссоры

Как сообщается на сайте СУ СК России по Нижегородской области, следователи уже возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Согласно информации, с 4 на 5 марта 48-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес своей супруге несколько ударов кулаком в область головы, от чего 49-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

На допросе мужчина свою вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объеме, в ближайшее время обвиняемому будет избрана мера пресечения.