Дело новосибирского общественника Подъячева продвинулось

В суде по делу руководителя программы «Безопасный район» Павла Подъячева началось оглашение стенограмм его диалогов с главным свидетелем обвинения помощником депутата Законодательного собрания Новосибирской области Владимиром Толстых. Эти материалы позволят защите Подъячева, его близким и друзьям уже в ближайшее время изложить истинную подоплеку событий последних 2,5 лет. «Наконец-то мы уже с судьей Самулиным дошли до того момента, когда содержание этих диалогов будет предано огласке!» — заявил адвокат Подъячева и его сына Владимир Ларин. Стенограммы, а также аудио- и видеозаписи бесед Подъячева и Толстых, проходивших с декабря 2014 по март 2015 года, считаются главными доказательствами обвинения. Часть из них сделана сотрудниками МВД в рамках оперативно-розыскных мероприятий, большую часть втайне от общественника записывал сам помощник депутата, который позже передал файлы следствию.

«Теперь уже скоро мы сможем предъявить журналистам и общественности нашу позицию, ответить на многочисленные вопросы, — отметил общественный защитник погибшего руководителя “Безопасного района” Александр Галичанин. — Сначала Павел обсуждает с Толстых подробности возможного сотрудничества с его начальником — депутатом ЗС НСО, академиком Николаем Похиленко. Всё это время Толстых предлагает разные способы, как обеспечить выделение средств. Но общественник с самых первых диалогов говорит, что для него важно “сделать что-то хорошее для Академгородка”, и он готов ради этого организовать “позитивное продвижение Похиленко на выборах”. Вплоть до того, что не надо даже никаких денег — важнее политическое сотрудничество или предоставление нужного оборудования для развития видеонаблюдения. Помощник депутата же постоянно переводит разговор с поддержки общественно значимых проектов на блокирование компромата».

Вскоре после старта переговоров он резко тормозит выделение денег, несмотря на вроде бы достигнутые соглашения, — рассказывает о ходе слушаний защитник. Запустивший под гарантии депутатского финансирования ряд проектов Павел начинает нервничать. Незадолго до ареста Толстых ему прямо говорит, что для получения спонсорских денег «нужно напугать» Похиленко, предъявив конкретные материалы. Общение до самого задержания очень неформальное, на «ты» — «Вова» и «Паша».

Следующее судебное заседание состоится 12 марта в 9.00 в Советском районном суде Новосибирска по адресу ул. Кутателадзе, 16а. Не исключено, что в этот день явится формальный потерпевший по делу, депутат и академик Николай Похиленко, с которого Подъячев, по версии обвинения, якобы вымогал 2 млн рублей.