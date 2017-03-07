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13:10 (мск), источник: РИАЦ

Жителя Волгограда будут судить за дачу крупной взятки полицейскому

В Дзержинский суд Волгограда направлено уголовное дело по обвинению Эдуарда Жованова в даче взятки в крупном размере (п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ).

Источник: РИАЦ

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Ольга Токарева, по версии следствия, Жованов в октябре 2016 года передал сотруднику правоохранительных органов взятку в размере 200 тыс. рублей. В обмен он просил уничтожить данные об обнаружении у его знакомого наркотического средства.

Передача взятки, однако, происходила под контролем сотрудников правоохранительных органов, после чего взяткодатель был задержан. На следствии Жованов полностью признал свою вину. За дачу взятки должностному лицу в крупном размере ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Жованов ожидает суда, находясь под домашним арестом.

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