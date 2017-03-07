Жителя Волгограда будут судить за дачу крупной взятки полицейскому
В Дзержинский суд Волгограда направлено уголовное дело по обвинению Эдуарда Жованова в даче взятки в крупном размере (п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ).
В Дзержинский суд Волгограда направлено уголовное дело по обвинению Эдуарда Жованова в даче взятки в крупном размере (п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ).
Как сообщила РИАЦ
Передача взятки, однако, происходила под контролем сотрудников правоохранительных органов, после чего взяткодатель был задержан. На следствии Жованов полностью признал свою вину. За дачу взятки должностному лицу в крупном размере ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Жованов ожидает суда, находясь под домашним арестом.