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13:31 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградец хотел нелегально ввезти в регион радиодетали на $144 тыс

На Мамоновском таможенном посту задержали калининградского предпринимателя, который подал неверные данные о провозимых через границу радиодеталях.

Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пресс-службе Калининградской областной таможни, житель региона не задекларировал груз весом в 1,7 тонны.

В результате расширенного таможенного досмотра было установлено, что в машине находились неуказанные в декларации транзисторы, резисторы, конденсаторы и изделия для их сборки и крепежа радиотехники. По предварительной оценке, стоимость деталей составила более 144 тысяч долларов.

В данный момент товары задержаны и направлены на экспертизу. В отношении их владельца возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 ст. 16.2 КоАП РФ («Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию»).

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