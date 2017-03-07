Калининградец хотел нелегально ввезти в регион радиодетали на $144 тыс
На Мамоновском таможенном посту задержали калининградского предпринимателя, который подал неверные данные о провозимых через границу радиодеталях.
На Мамоновском таможенном посту задержали калининградского предпринимателя, который подал неверные данные о провозимых через границу радиодеталях.
Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в
В результате расширенного таможенного досмотра было установлено, что в машине находились неуказанные в декларации транзисторы, резисторы, конденсаторы и изделия для их сборки и крепежа радиотехники. По предварительной оценке, стоимость деталей составила более 144 тысяч долларов.
В данный момент товары задержаны и направлены на экспертизу. В отношении их владельца возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 ст. 16.2 КоАП РФ («Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию»).