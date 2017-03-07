Один из осужденных по делу об убийстве семьи Гошта обжалует приговор

«В суд была подана одна жалоба на приговор от осужденного Ахмадова», — сказала собеседница агентства.

Как отметили в суде, остальные трое осужденных могли отправить свои жалобы почтовой связью, и они пока могли не поступить в суд.

Суд 22 февраля признал виновными в разбое, убийстве двух и более лиц и покушении на убийство ребёнка Махмадали Ахмадова, Романа Фаталиева, Ислама Бабаева и Орхана Зохрабова. Судья приговорил Ахмадова и Фаталиева к пожизненным срокам, Бабаева — к 25 годам лишения свободы, Зохрабова — к 26 годам. Адвокат Махмадали Ахмадова Александра Колесникова заявила, что они будут обжаловать приговор и назвала доказательства следствия недостаточными.

Убийство полковника, экс-начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и его семьи в апреле 2016 года вызвало широкий общественный резонанс. Тела шести человек — самого Гошта, его жены, родителей и двух родственников — были обнаружены утром 24 апреля 2016 года в жилом доме в поселке Ивашевка Сызранского района Самарской области. Уже через несколько дней СК РФ сообщил о задержании четырех подозреваемых. Возможным мотивом убийства в СК назвали разбойное нападение. По данным прокуратуры, у семьи Гоштов было похищено имущество на 200 тысяч рублей, также обвиняемые пытались похитить автомобиль Renault Duster.

Следствие и суд установили, что злоумышленники проникли на территорию участка, принадлежащего семье Гошта, через проем в заборе и вошли в дом через незапертую дверь. Переходя из комнаты в комнату, они деревянной битой и черенками от лопат наносили удары спавшим в доме членам семьи: выжить удалось лишь девочке 2009 года. Как сообщили в СК РФ, под неопровержимостью собранных следствием доказательств, фигуранты сознались в содеянном и содействовали следствию, указав где спрятали похищенное имущество. Следствие установило, что никто из соучастников не знал, что в момент нападения в доме находится сотрудник полиции.