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12:59 (мск), источник: РИА Новости

Один из осужденных по делу об убийстве семьи Гошта обжалует приговор

Один из осужденных по делу об убийстве семьи полицейского Андрея Гошта под Самарой обжалует приговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе Самарского областного суда.

Источник: РИА Новости

«В суд была подана одна жалоба на приговор от осужденного Ахмадова», — сказала собеседница агентства.

Как отметили в суде, остальные трое осужденных могли отправить свои жалобы почтовой связью, и они пока могли не поступить в суд.

Суд 22 февраля признал виновными в разбое, убийстве двух и более лиц и покушении на убийство ребёнка Махмадали Ахмадова, Романа Фаталиева, Ислама Бабаева и Орхана Зохрабова. Судья приговорил Ахмадова и Фаталиева к пожизненным срокам, Бабаева — к 25 годам лишения свободы, Зохрабова — к 26 годам. Адвокат Махмадали Ахмадова Александра Колесникова заявила, что они будут обжаловать приговор и назвала доказательства следствия недостаточными.

Убийство полковника, экс-начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и его семьи в апреле 2016 года вызвало широкий общественный резонанс. Тела шести человек — самого Гошта, его жены, родителей и двух родственников — были обнаружены утром 24 апреля 2016 года в жилом доме в поселке Ивашевка Сызранского района Самарской области. Уже через несколько дней СК РФ сообщил о задержании четырех подозреваемых. Возможным мотивом убийства в СК назвали разбойное нападение. По данным прокуратуры, у семьи Гоштов было похищено имущество на 200 тысяч рублей, также обвиняемые пытались похитить автомобиль Renault Duster.

Следствие и суд установили, что злоумышленники проникли на территорию участка, принадлежащего семье Гошта, через проем в заборе и вошли в дом через незапертую дверь. Переходя из комнаты в комнату, они деревянной битой и черенками от лопат наносили удары спавшим в доме членам семьи: выжить удалось лишь девочке 2009 года. Как сообщили в СК РФ, под неопровержимостью собранных следствием доказательств, фигуранты сознались в содеянном и содействовали следствию, указав где спрятали похищенное имущество. Следствие установило, что никто из соучастников не знал, что в момент нападения в доме находится сотрудник полиции.

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