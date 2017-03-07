Спецназ оцепил Центр Рерихов в Москве

«Спецназ отобрал ключи, идут обыски и изъятия», — заявил он, не уточнив, что именно изымается. Причины обыска также не называются.

Стеценко добавил, что сотрудники Следственного комитета России вызвали работников центра для проведения следственного эксперимента в музее.

Как сообщает РЕН ТВ, правоохранители забрали всю коллекцию картин учреждения. Работники центра преградили сотрудникам полиции дорогу, требуя показать, что они вывозят.