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13:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Спецназ оцепил Центр Рерихов в Москве

Сотрудники правоохранительных органов заблокировали здание Международного центра Рерихов (МЦР) в Москве. Об этом «Интерфаксу» во вторник, 7 марта, сообщил вице-президент МЦР Александр Стеценко.

«Спецназ отобрал ключи, идут обыски и изъятия», — заявил он, не уточнив, что именно изымается. Причины обыска также не называются.

Стеценко добавил, что сотрудники Следственного комитета России вызвали работников центра для проведения следственного эксперимента в музее.

Как сообщает РЕН ТВ, правоохранители забрали всю коллекцию картин учреждения. Работники центра преградили сотрудникам полиции дорогу, требуя показать, что они вывозят.

Следователи изъяли около 200 экспонатов, передает РИА Новости.

МЦР — международная общественная организация, располагающаяся в усадьбе Лопухиных в Малом Знаменском переулке. В здании также располагается Музей имени Н. К. Рериха.

Николай Рерих — русский художник и философ-мистик. Вместе со своей женой Еленой он создал религиозно-философское учение о «Живой этике» (Агни-йога), которое в 1980-х годах получило большую популярность в России и за рубежом.

Комментарии
4
Союз Лото
Скорей всего либерастики проворовались крупно или отмывали бабки с НКО........ Допрыгались
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Эдуард Иванов
Этот центр- обычные коммерсанты. Да ещё с непонятным финансированием.
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Владимир Пацак
Может на картинах, какое оружие нарисовано?
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