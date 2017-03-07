Спецназ оцепил Центр Рерихов в Москве
Сотрудники правоохранительных органов заблокировали здание Международного центра Рерихов (МЦР) в Москве. Об этом «Интерфаксу» во вторник, 7 марта, сообщил
Сотрудники правоохранительных органов заблокировали здание Международного центра Рерихов (МЦР) в Москве. Об этом «Интерфаксу» во вторник, 7 марта, сообщил
«Спецназ отобрал ключи, идут обыски и изъятия», — заявил он, не уточнив, что именно изымается. Причины обыска также не называются.
Стеценко добавил, что сотрудники Следственного комитета России вызвали работников центра для проведения следственного эксперимента в музее.
Как сообщает РЕН ТВ, правоохранители забрали всю коллекцию картин учреждения. Работники центра преградили сотрудникам полиции дорогу, требуя показать, что они вывозят.
Следователи изъяли около 200 экспонатов, передает РИА Новости.
МЦР — международная общественная организация, располагающаяся в усадьбе Лопухиных в Малом Знаменском переулке. В здании также располагается Музей имени Н. К. Рериха.
Николай Рерих — русский художник и