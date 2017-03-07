Стена поликлиники в Академгородке обвалилась на капот «Тойоты»
Стена поликлиники № 2 в Академгородке обвалилась на Toyota Corona Premio днем 7 марта, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.
Стена поликлиники № 2 в Академгородке обвалилась на Toyota Corona Premio днем 7 марта, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.
В Академгородке на автомобиль Toyota Corona Premio обвалилась часть стены в тот момент, когда водитель проезжал арку дома № 25 на Морском проспекте.
Теперь хозяин автомобиля выясняет, кто виноват в этой ситуации и кому придется платить за ремонт.