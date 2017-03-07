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13:17 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Стена поликлиники в Академгородке обвалилась на капот «Тойоты»

Стена поликлиники № 2 в Академгородке обвалилась на Toyota Corona Premio днем 7 марта, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.

Источник: Вести - Новосибирск

В Академгородке на автомобиль Toyota Corona Premio обвалилась часть стены в тот момент, когда водитель проезжал арку дома № 25 на Морском проспекте.



Теперь хозяин автомобиля выясняет, кто виноват в этой ситуации и кому придется платить за ремонт.

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