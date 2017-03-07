Водитель в состоянии наркотического опьянения сбил 11-летнего мальчика

Как сообщает отдел пропаганды городской ГИБДД, ДТП произошло 6 марта после полудня. Водитель управлял машиной в состоянии наркотического опьянения. Мальчик также нарушил ПДД — он переходил дорогу не по пешеходному переходу. Ребенка никто не сопровождал. В результате он получил ушибы головы.

В тот же день произошло еще два наезда на пешеходов — на ул. Магистральной сбили 42-летнего мужчину, переходившего дорогу не по переходу. Он получил перелом ноги. Вечером 29-летний водитель «Лады» на Лево-Булачной сбил девушку, которая шла по пешеходному переходу. Пешеход получила ушибы.

Всего за прошедшие сутки в Казани произошло 209 ДТП, в том числе четыре наезда на пешеходов.