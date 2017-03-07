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13:15 (мск), источник: РИА Крым

В авариях в Крыму погиб водитель Daewoo и серьезно пострадал 10-летний велосипедист

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости (Крым). Смертельная авария произошла в Симферопольском районе на керченской трассе.

Источник: РИА "Новости"

По информации пресс-службы ГИБДД по РК, накануне утром 70-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos выехал за пределы дороги и врезался в дерево.

«Водитель автомобиля Daewoo Lanos, двигаясь со стороны Феодосии в сторону Симферополя, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части влево, с последующим наездом на дерево. При ДТП водитель — смертельно травмирован», — сообщили в ГИБДД.

Еще одна серьезная авария произошла в Бахчисарайском районе полуострова. По информации Госавтоинспекции, при столкновении с КамАЗом пострадал несовершеннолетний велосипедист.

«32-летний водитель автомобиля КамАЗ 5511, двигаясь по улице Приморской в селе Угловое, на перекрестке равнозначных дорог совершил столкновение с 10-летним велосипедистом, который выезжал справа. В результате ДТП велосипедист получил открытую черепно-мозговую травму, перелом костей черепа, ушиб легких и сердца», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по РК.

Всего 6 марта на территории Республики Крым произошло шесть ДТП, в которых один человек погиб и шесть были травмированы.

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