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13:51 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На Кубани осудили адвоката, выбросившего взятку в окно

В Усть-Лабинском районе 35-летнего адвоката признали виновным в предложении посредничества во взяточничестве в особо крупном размере.

Мужчина предложил матери своей доверительницы передать через него 2,5 миллиона рублей судье Усть-Лабинского районного суда, который ничего не знал о его преступленных действиях.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по краю, в ответ адвокат пообещал женщине назначение ее дочери менее сурового наказания в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. О предложении женщина сообщила в правоохранительные органы.

В июле 2016 года в Усть-Лабинске адвокат получил от заявительницы деньги, но, увидев сотрудников правоохранительных органов, попытался скрыться и выбросил деньги из окна автомобиля. Его действия были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.

Суд назначил адвокату 2 года 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 12,5 миллионов рублей, с лишением права занимать должности госслужбы и в органах местного самоуправления, а также заниматься адвокатской деятельностью сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил. После оглашения приговора адвокат взят под стражу в зале суда, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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