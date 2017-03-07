На Кубани осудили адвоката, выбросившего взятку в окно
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Мужчина предложил матери своей доверительницы передать через него 2,5 миллиона рублей судье
Как сообщили в
В июле 2016 года в
Суд назначил адвокату 2 года 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 12,5 миллионов рублей, с лишением права занимать должности госслужбы и в органах местного самоуправления, а также заниматься адвокатской деятельностью сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил. После оглашения приговора адвокат взят под стражу в зале суда, сообщили ГТРК «Кубань» в