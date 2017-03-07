На Кубани осудили адвоката, выбросившего взятку в окно

Мужчина предложил матери своей доверительницы передать через него 2,5 миллиона рублей судье Усть-Лабинского районного суда, который ничего не знал о его преступленных действиях.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по краю, в ответ адвокат пообещал женщине назначение ее дочери менее сурового наказания в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. О предложении женщина сообщила в правоохранительные органы.

В июле 2016 года в Усть-Лабинске адвокат получил от заявительницы деньги, но, увидев сотрудников правоохранительных органов, попытался скрыться и выбросил деньги из окна автомобиля. Его действия были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.