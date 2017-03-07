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13:14 (мск), источник: 365info.kz

Завуч избил семиклассника в Костанайской области

В селе Бурли Карабалыкского района школьный завуч нанес побои ученику седьмого класса.

Источник: 365info.kz

Инцидент произошел 23 февраля. По словам матери школьника, работник образования решил таким образом проучить ребенка за нецензурную брань на перемене. Медики диагностировали у мальчика следы от ударов на левой стороне лица и ушиб уха, сообщает kstnews.kz. Мать обратилась в полицию, возбудившую на педагога уголовное дело.

В ходе следствия вина фигуранта Серика Фазылбекова была доказана, и дело на него было направлено в суд. Рассмотрение дела служителями Фемиды состоится в ближайшее время.

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