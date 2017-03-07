Завуч избил семиклассника в Костанайской области
В селе Бурли Карабалыкского района школьный завуч нанес побои ученику седьмого класса.
В селе Бурли Карабалыкского района школьный завуч нанес побои ученику седьмого класса.
Инцидент произошел 23 февраля. По словам матери школьника, работник образования решил таким образом проучить ребенка за нецензурную брань на перемене. Медики диагностировали у мальчика следы от ударов на левой стороне лица и ушиб уха, сообщает kstnews.kz. Мать обратилась в полицию, возбудившую на педагога уголовное дело.
В ходе следствия вина фигуранта Серика Фазылбекова была доказана, и дело на него было направлено в суд. Рассмотрение дела служителями Фемиды состоится в ближайшее время.