Завуч избил семиклассника в Костанайской области

Инцидент произошел 23 февраля. По словам матери школьника, работник образования решил таким образом проучить ребенка за нецензурную брань на перемене. Медики диагностировали у мальчика следы от ударов на левой стороне лица и ушиб уха, сообщает kstnews.kz. Мать обратилась в полицию, возбудившую на педагога уголовное дело.



В ходе следствия вина фигуранта Серика Фазылбекова была доказана, и дело на него было направлено в суд. Рассмотрение дела служителями Фемиды состоится в ближайшее время.