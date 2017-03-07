Первоклассник едва не погиб под колесами Opel Astra в Братске
Ребенок получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации.
Ребенок получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации.
Водитель автомобиля Opel Astra сбил 8-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте на улице Гагарина в Братске накануне, 6 марта. У первоклассника открытая
— В момент аварии автомобилист был в трезвом состоянии. Молодой человек получил права всего три месяца назад, — рассказали в ведомстве.
Материалы ДТП переданы в отдел по делам несовершеннолетних для составления протокола об административном нарушении в отношении родителей ребенка.