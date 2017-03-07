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13:27 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Первоклассник едва не погиб под колесами Opel Astra в Братске

Ребенок получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации.

Водитель автомобиля Opel Astra сбил 8-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте на улице Гагарина в Братске накануне, 6 марта. У первоклассника открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. В настоящее время он находится в реанимации. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в УГИБДД по Иркутской области.

— В момент аварии автомобилист был в трезвом состоянии. Молодой человек получил права всего три месяца назад, — рассказали в ведомстве.

Материалы ДТП переданы в отдел по делам несовершеннолетних для составления протокола об административном нарушении в отношении родителей ребенка.

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