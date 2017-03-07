В Новороссийске оторвавшееся от «КамАЗа» колесо сбило пешехода
В Новороссийске 6 марта у «КамАЗа» оторвалось колесо. Инцидент произошел около 12:00 на одной из городских улиц.
В Новороссийске 6 марта у «КамАЗа» оторвалось колесо. Инцидент произошел около 12:00 на одной из городских улиц.
По предварительным данным, у «КамАза» с прицепом при движении оторвалось колесо и сбило пешехода, за рулем грузовика был 33-летний мужчина, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Травмированному 28-летнему пешеходу назначили амбулаторное лечение.