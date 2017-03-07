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13:29 (мск), источник: 36on.ru

Пропавший в Воронеже мужчина нашелся живым

Волонтеры поискового отряда «Воронежец» сообщили о том, что пенсионер с частичной потерей памяти нашелся. О его местонахождении ничего не было известно около суток.

Как рассказала родственница 79-летнего Владимира Михайловича Застрожнова, мужчина «заблудился в соседнем населенном пункте». Сейчас с ним все в порядке. Девушка благодарит всех, кто откликнулся на ее призыв о помощи.

Напомним, Владимир Застрожнов ушел из дома в 9 часов утра в понедельник, 6 марта. До конца дня он так и не вернулся домой. Сегодня ночью обеспокоенные родственники распространили в социальных сетях объявление, в котором говорилось об исчезновении мужчины. О том, что пенсионер нашелся, стало известно в полдень 7 марта.

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Пропавший в Воронеже мужчина нашелся живым
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