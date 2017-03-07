Пропавший в Воронеже мужчина нашелся живым

Как рассказала родственница 79-летнего Владимира Михайловича Застрожнова, мужчина «заблудился в соседнем населенном пункте». Сейчас с ним все в порядке. Девушка благодарит всех, кто откликнулся на ее призыв о помощи.

Напомним, Владимир Застрожнов ушел из дома в 9 часов утра в понедельник, 6 марта. До конца дня он так и не вернулся домой. Сегодня ночью обеспокоенные родственники распространили в социальных сетях объявление, в котором говорилось об исчезновении мужчины. О том, что пенсионер нашелся, стало известно в полдень 7 марта.