«Цветочные» мошенники начали работать в преддверии 8 марта. Как обманывают мужчин?

В преддверии праздника в цветочных магазинах наблюдается настоящий ажиотаж. Жители региона скупают букеты, чтобы заранее приготовить подарки.

В этом магазине на витрине — ассортимент цветов со всего мира. Тренд весны — букет из ароматных полевых растений и трав.

— Многие девушки хотят быть оригинальными. И просят именно ромашки, — говорит посетительница цветочного магазина Кристина Шевченко.

А клиентки и сотрудницы иркутского мебельного центра едва не остались без цветов в преддверии 8 марта. Тюльпаны здесь дарят девушкам каждый год. Накануне работники предприятия заказали на сайте, зарегистрированном в Новосибирске, партию цветов на 30 000 рублей.

— Обзванивала очень много компаний. Так как мы работаем только по безналичному расчету, много компаний нам не подошли тем, что они работают только за наличку, — говорит маркетолог торгового центра Анна Черкашина.

По словам сотрудников торгового центра, документация фирмы не вызвала подозрений. В назначенный час телефон фирмы стал недоступен. Цветы в Иркутск так никто и не доставил. Пострадавшие обратились в полицию.

— Данный сайт по цветам был создан еще осенью. Прорабатывался очень долго, рекламировался. Ну, и стрельнул один раз в год. Но стрельнул очень хорошо. То есть, пострадавших очень много, — говорит заведующий хозяйством торгового центра Вячеслав Саловаров.

Сотрудникам торгового центра пришлось побегать по городским магазинам, чтобы не оставить женщин без букетов. Жертвами этих интернет-мошенников стали десятки жителей региона. Накануне подобный случай произошел в Черемхово.

— В дежурную часть полиции города Черемхово поступило сообщение от 30-летней женщины. Местная жительница сообщила о том, что мошенники путём обмана похитили у нее 11 000 рублей, — говорит сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области Юрий Ильенко.

По всей стране ущерб оценивается, как минимум, в сотни тысяч рублей. Кстати, цветочный сайт до сих пор работает, но трубку в офисе уже никто не берет.