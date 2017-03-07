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13:57 (мск), источник: АиФ Волгоград

Пассажирский поезд сбил мужчину в Волгоградской области

Пассажирский поезд «Камышин — Москва» сбил пьяного мужчину в Волгоградской области в понедельник, 6 марта, в 12:10.

Как сообщил корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник Волгоградского транспортного прокурора Евгений Кинк, по словам машиниста поезда, тот увидел сидящего на рельсах мужчину, после чего подал сигнал и применил экстренное торможение, однако, человек встал, покачнулся и снова сел на пути, после чего был сбит.

В результате был травмирован 50-летний безработный житель Камышина. «Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был пьян. В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии. Правоохранители проводят проверку, после которой будет принято процессуальное решение», — добавил Евгений Кинк.

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