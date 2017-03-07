Неизвестные ограбили кабинет мэра Арзамаса Нижегородской области

Согласно информации, в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«Подробности установятся в результате проверки», — отметил собеседник агентства.

Напомним, после досрочного прекращения полномочий мэра города Арзамаса Татьяны Парусовой в связи с отставкой по собственному желанию временно исполняющим полномочия главы муниципального образования с 19 января назначен заместитель председателя Думы Михаил Мухин.

Конкурс по выбору мэра Арзамаса Нижегородской области назначен на 24 марта.