Сотрудник красноярской колонии признался в многократных взятках

Пойманный на взятках сотрудник красноярской колонии рассказал о новых эпизодах своих преступлений, сообщили 7 марта в ГСУ Следственного комитета по краю.

Напомним, в феврале следователи возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего инспектора отдела по воспитательной работе с осужденными исправительной колонии, расположенной в Селе Арейское Емельяновского района. Поймали его после того, как жена одного из заключенных пожаловалась на то, что сотрудник колонии предложил за 160 тыс. рублей передать мужчине 3 сотовых телефона.

Как выяснилось, случай был не единичным: в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что родственникам других осужденных молодой человек также оказывал подобные услуги.

Так, в декабре 2016 и январе 2017 года он пронес в колонию USB-модем и МР3-плеер. За эти услуги на банковскую карту молодого человека были переведены суммы 15 и 14 тыс. рублей. Сейчас к уголовному делу, возбужденному по п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) УК РФ добавились еще два дела — по ч. 3 ст. 290 (получение должностным лицом взятки) УК РФ.

Свою вину молодой человек признал, по решению суда он находится под арестом.