Сотрудник красноярской колонии признался в многократных взятках
«Передача запрещенных предметов не была единичной». Сотрудник колонии.
«Передача запрещенных предметов не была единичной». Сотрудник колонии.
Пойманный на взятках сотрудник красноярской колонии рассказал о новых эпизодах своих преступлений, сообщили 7 марта в ГСУ Следственного комитета по краю.
Напомним, в феврале следователи возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего инспектора отдела по воспитательной работе с осужденными исправительной колонии, расположенной в Селе Арейское Емельяновского района. Поймали его после того, как жена одного из заключенных пожаловалась на то, что сотрудник колонии предложил за 160 тыс. рублей передать мужчине 3 сотовых телефона.
Как выяснилось, случай был не единичным: в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что родственникам других осужденных молодой человек также оказывал подобные услуги.
Так, в декабре 2016 и январе 2017 года он пронес в колонию
Свою вину молодой человек признал, по решению суда он находится под арестом.