Нелегальный игровой салон закрыли на рынке в Жилкино в Иркутске

Следователями СКР совместно с сотрудниками полиции в рамках возбужденного уголовного дела по факту организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны был проведен обыск в здании, расположенном по адресу: Иркутск, улица Воровского, 3/2б (павильон № 5 торговой площади «Жилкинская»). В ходе обыска обнаружены и изъяты денежные средства, бухгалтерская документация и семь развлекательных аппаратов, с помощью которых проводились азартные игры. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Сейчас следователи проводят необходимые следственные действия.

«Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ведомстве.