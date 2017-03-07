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14:02 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Нелегальный игровой салон закрыли на рынке в Жилкино в Иркутске

Правоохранители провели обыск в здании.

Следователями СКР совместно с сотрудниками полиции в рамках возбужденного уголовного дела по факту организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны был проведен обыск в здании, расположенном по адресу: Иркутск, улица Воровского, 3/2б (павильон № 5 торговой площади «Жилкинская»). В ходе обыска обнаружены и изъяты денежные средства, бухгалтерская документация и семь развлекательных аппаратов, с помощью которых проводились азартные игры. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Сейчас следователи проводят необходимые следственные действия.

«Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ведомстве.

О функционировании игровых залов необходимо сообщать по телефону 02 или телефону доверия Следственного управления 8 (3952) 20−46−54. Все сообщения будут оперативно проверены.

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