В Екатеринбурге «Дэу Нексия» сбила 71-летнюю старушку

ДТП произошло около 10.15 утра напротив дома 36/1. С места происшествия пенсионерку с травмой головы и переломом носа доставили в больницу.

«Водитель автомашины “Дэу Нексия” при движении со стороны улицы Ключевской в сторону улицы Красноуральской допустил наезд на 71-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомашины», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

По словам водителя, пенсионерку, переходившую дорогу, он не заметил. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.