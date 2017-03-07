В Екатеринбурге «Дэу Нексия» сбила 71-летнюю старушку
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 марта, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге на улице Заводской автомобиль сбил 71-летнюю пенсионерку.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 марта, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге на улице Заводской автомобиль сбил 71-летнюю пенсионерку.
ДТП произошло около 10.15 утра напротив дома 36/1. С места происшествия пенсионерку с травмой головы и переломом носа доставили в больницу.
«Водитель автомашины “Дэу Нексия” при движении со стороны улицы Ключевской в сторону улицы Красноуральской допустил наезд на 71-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомашины», — сообщили «УралПолит.Ru» в
По словам водителя, пенсионерку, переходившую дорогу, он не заметил. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.