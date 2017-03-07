Полицейские задержали подозреваемых в поджоге приемной новосибирского депутата

Сообщение на пульт дежурного поступило около трех часов ночи, примерно через час огонь потушили, но он успел повредить мебель и оргтехнику. Примечательно, что за время политической карьеры Андреева — это был уже третий пожар в приемной. После первых двух — в 2014-м — возбудили уголовное дело, но злоумышленников не нашли. На этот раз, утверждает депутат, незадолго до пожара получал угрозы.

В ходе следствия полицейские изъяли автомобиль, который использовали злоумышленники, одежду подозреваемых, сотовые телефоны, сим-карты банковские карты и другие вещественные доказательства. Двое из троих задержанных свою вину уже признали.