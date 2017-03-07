Жена военного незаконно присвоила служебную квартиру в Новосибирске
Бывшая жена военного решила присвоить служебную квартиру, в которой проживала семья женщины 2 года, сообщает
Бывшая жена военного решила присвоить служебную квартиру, в которой проживала семья женщины 2 года, сообщает
Жена военного незаконно присвоила служебную квартиру в Новосибирске, сообщает
38-летняя Татьяна Фоминых, являвшаяся
«Квартира в конце 2001 года была предоставлена семье Фоминых на период прохождения главой семьи военной службы на территории Новосибирской области. В 2003 году в связи со сменой места службы им предоставлена квартира в соседнем регионе, которая в 2009 году перешла в собственность семьи Фоминых», — рассказали прокуроры.
Женщина обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Санкция уголовного закона за совершенное преступление предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.