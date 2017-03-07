Кражи с ущербом на более 800 тысяч рублей раскрыли на Дону

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, в полицию обратилась жительница Аксайского района, которая заявила, что из ее дома похищены ценные вещи почти на 500 тыс. рублей.

Полицейские выяснили, что злоумышленники проникли в дом, повредив раму металлопластикового окна и похитили ювелирные изделия, дорогостоящую парфюмерию и электронную технику.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемые в преступлении передвигаются на автомобиле «Мерседес». Правоохранители остановили разыскиваемую машину на одной из улиц Аксая. В салоне иномарки были обнаружены похищенные вещи.

Ехавших в «Мерседесе» 26-летнего ростовчанина, ранее судимого за имущественное преступление, и 28-летнего жителя Аксая задержали.

На данный момент установлено, что подозреваемые причастны к краже в Батайске, ущерб от которой превысил 350 тыс. рублей.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Мужчины заключены под стражу.