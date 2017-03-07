Кражи с ущербом на более 800 тысяч рублей раскрыли на Дону
Кражи, ущерб от которых превысил 800 тысяч рублей, раскрыли полицейские в Ростовской области.
Кражи, ущерб от которых превысил 800 тысяч рублей, раскрыли полицейские в Ростовской области.
Как сообщает
Полицейские выяснили, что злоумышленники проникли в дом, повредив раму металлопластикового окна и похитили ювелирные изделия, дорогостоящую парфюмерию и электронную технику.
В ходе
Ехавших в «Мерседесе» 26-летнего ростовчанина, ранее судимого за имущественное преступление, и 28-летнего жителя Аксая задержали.
На данный момент установлено, что подозреваемые причастны к краже в Батайске, ущерб от которой превысил 350 тыс. рублей.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Мужчины заключены под стражу.