Оперативники ФСБ в Сочи задержали мошенника, находившегося в розыске

Следователи регионального УФСБ завели на мошенников уголовное дело. В феврале 2017 года один из них при задержании попытался скрыться с места преступления. На автомобиле «Mercedes-Benz» он намеренно наехал на сотрудника ФСБ и прокатил его на капоте. Затем мужчина спешно покинул Саратовскую область и укрылся у родственников в Сочи.

21 февраля в ходе спецоперации в центре города, которая проводилась в районе перекрестка Парковой и Роз, его задержали. При задержании он снова попытался скрыться, но все-таки был задержан и доставлен в Саратов.

Его соучастник также взят под стражу. Сейчас оба задержанных находятся в СИЗО. Им предъявлено обвинение и грозит до четырех лет лишения свободы за мошенничество. А в отношении скрывавшегося к этому добавится факт посягательства на жизнь сотрудника УФСБ.