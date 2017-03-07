Спешившие на задержание воров милиционеры попали в ДТП в Гомеле

Авария произошла 4 марта, милиционеры — три сотрудника РОВД — следовали на вызов в садовое товарищество «Скиток-1»: по информации очевидцев, неизвестные пытались проникнуть в одну из дач и ломали двери.

МИНСК, 7 мар — Sputnik. Служебный автомобиль Гомельского РОВД попал в ДТП в Гомеле, в результате аварии никто не пострадал, сообщил Sputnik во вторник официальный представитель областного УВД Виталий Пристромов.

В Гродно на пешеходном переходе «Опель» сбил двух подростков

«В 14:15 служебный автомобиль, двигаясь по улице Ильича с включенными проблесковыми маячками, а также специальным звуковым сигналом, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Nissan Primera», — сказал Пристромов.

По его словам в Nissan находился только водитель — 30-летний местный житель, он пересекал перекресток на зеленый свет.

По данным представителя УВД, в аварии никто не пострадал, машины получили механические повреждения.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, милиция ищет его очевидцев. Пристромов также уточнил, что несмотря на аварию, трое злоумышленников, которых ехали задерживать сотрудники РОВД, были пойманы — в отношении мужчин возбуждено уголовное дело.