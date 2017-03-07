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16:15 (мск), источник: Интерфакс

В ходе обыска в Центре Рерихов в Москве изъяли около 200 экспонатов

Следователи забрали, среди прочего, картины, подаренные музею бывшим председателем правления Мастер-банка.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU — В Международном центре Рерихов (МЦР) изъято около 200 экспонатов, в том числе девять картин, подаренных музею Борисом Булочником, бывшим председателем правления Мастер-банка, сообщил «Интерфаксу» источник в МЦР во вторник.

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«Изымают 200 картин, в том числе девять картин, подаренных Булочником. Обыски проводят по всем кабинетам», — сообщили «Интерфаксу» в МЦР.

«Перед крахом Мастер-банка Борис Булочник передал в дар музею девять картин Святослава Николаевича (Рериха — ИФ), которые были куплены у нью-йоркского музея, продававшего свою коллекцию. Он привез эти картины в Россию и подарил нам. В прошлом году эти картины признали как вещдок по уголовному делу против Бориса Ильича», — ранее рассказал «Интерфаксу» вице-президент МЦР Александр Стеценко.

«Интерфакс» пока не располагает комментариями представителей правоохранительных органов относительно этой ситуации.

Ранее во вторник Стеценко сообщил «Интерфаксу», что правоохранительные органы проводят в МЦР следственные действия, изымают имущество.

Сейчас здание центра в Малом Знаменском переулке блокировано представителями правоохранителей органов. Спецназ отобрал ключи, идут обыски и изъятия.
Александр СтеценкоВице-президент МЦР

До этого он сообщил, что сотрудникам МЦР были вручены повестки для проведения следственных мероприятий.

Международный центр Рерихов — международная общественная организация. Центр расположен в Москве в старинной усадьбе Лопухиных — памятнике архитектуры ХVII-ХIХ веков. Содержание музея составляет культурное наследие семьи Рерихов: художественное, религиозно-философское.

Комментарии
2
гриша гордиенко
Зачем изымать? Картины приехали в Россию значит все прекрасно, вроде так президент Путин говорил на прессконференции про своего друга скрипача...где логика?
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Иван Петров
Это делается так:
сначала вещи (неважно, картины, слитки золота, ... главное, чтобы ценное), числятся как вещдоки, потом таинственно исчезают. Все причастные люди разводят руками и делают глупые морды.
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