В ходе обыска в Центре Рерихов в Москве изъяли около 200 экспонатов

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU — В Международном центре Рерихов (МЦР) изъято около 200 экспонатов, в том числе девять картин, подаренных музею Борисом Булочником, бывшим председателем правления Мастер-банка, сообщил «Интерфаксу» источник в МЦР во вторник.

«Изымают 200 картин, в том числе девять картин, подаренных Булочником. Обыски проводят по всем кабинетам», — сообщили «Интерфаксу» в МЦР.

«Перед крахом Мастер-банка Борис Булочник передал в дар музею девять картин Святослава Николаевича (Рериха — ИФ), которые были куплены у нью-йоркского музея, продававшего свою коллекцию. Он привез эти картины в Россию и подарил нам. В прошлом году эти картины признали как вещдок по уголовному делу против Бориса Ильича», — ранее рассказал «Интерфаксу» вице-президент МЦР Александр Стеценко.

«Интерфакс» пока не располагает комментариями представителей правоохранительных органов относительно этой ситуации.

Ранее во вторник Стеценко сообщил «Интерфаксу», что правоохранительные органы проводят в МЦР следственные действия, изымают имущество.