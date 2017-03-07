В ходе обыска в Центре Рерихов в Москве изъяли около 200 экспонатов
Следователи забрали, среди прочего, картины, подаренные музею бывшим председателем правления
Следователи забрали, среди прочего, картины, подаренные музею бывшим председателем правления
Москва. 7 марта. INTERFAX.RU — В Международном центре Рерихов (МЦР) изъято около 200 экспонатов, в том числе девять картин, подаренных музею Борисом Булочником, бывшим председателем правления
«Изымают 200 картин, в том числе девять картин, подаренных Булочником. Обыски проводят по всем кабинетам», — сообщили «Интерфаксу» в МЦР.
«Перед крахом
«Интерфакс» пока не располагает комментариями представителей правоохранительных органов относительно этой ситуации.
Ранее во вторник Стеценко сообщил «Интерфаксу», что правоохранительные органы проводят в МЦР следственные действия, изымают имущество.
Сейчас здание центра в Малом Знаменском переулке блокировано представителями правоохранителей органов. Спецназ отобрал ключи, идут обыски и изъятия.
До этого он сообщил, что сотрудникам МЦР были вручены повестки для проведения следственных мероприятий.
Международный центр Рерихов — международная общественная организация. Центр расположен в Москве в старинной усадьбе Лопухиных — памятнике архитектуры
сначала вещи (неважно, картины, слитки золота, ... главное, чтобы ценное), числятся как вещдоки, потом таинственно исчезают. Все причастные люди разводят руками и делают глупые морды.