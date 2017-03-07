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14:20 (мск), источник: Крым Press

Перекрыт международный канал поставки наркотиков в Крым

Сотрудники УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю задержали крымчанина, подозреваемого в перемещении наркотиков через границу с помощью почтовых отправлений. Перекрыт международный канал поставки наркотиков в Крым.

Об этом сообщила пресс-служба УФСБ. Установлено, что подозреваемый посредством международных почтовых отправлений незаконно переместил через таможенную границу из Федеративной Республики Германия и Королевства Нидерланды в Российскую Федерацию наркотические вещества. Всего указанным способом через границу было переправлено 2,96 грамма кокаина, 102 таблетки, массой 33,785 грамма, содержащие наркотическое средство метилендиоксиметамфетамин (МДМА) — экстази и 10,636 грамма МДМА россыпью, — говорится в сообщении ФСБ.

Подозреваемый — 35-летний житель Сакского района был задержан во время получения почтового отправления. В отношении мужчины следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

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