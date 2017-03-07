В Киеве в спортклубах распространялись поддельные стероиды и спортивное питание
Ежемесячный доход злоумышленников составлял около 50 тыс. долларов.
Ежемесячный доход злоумышленников составлял около 50 тыс. долларов.
В Киеве через сети спортивных клубов распространяли поддельные лекарства, анаболические стероиды и спортивное питание. Об этом сообщила
Всего во время обысков места жительства подозреваемых, складов, спортивных залов столичных клубов оперативники изъяли более 100 тыс. запрещенных к обороту таблеток, 20 тыс. ампул, упаковочный материал для фальсификата.
Открыто уголовное производство по ст. 321−1 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные