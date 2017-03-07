В Киеве в спортклубах распространялись поддельные стероиды и спортивное питание

В Киеве через сети спортивных клубов распространяли поддельные лекарства, анаболические стероиды и спортивное питание. Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Опасные для здоровья искусственные гормоны и не сертифицированные в Украине лекарственные препараты продавали трое жителей Киева и гражданин России. Курьеры железнодорожным транспортом ввозили фальсификат через восточную границу Украины.