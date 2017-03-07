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14:16 (мск), источник: 112.ua

В Киеве в спортклубах распространялись поддельные стероиды и спортивное питание

Ежемесячный доход злоумышленников составлял около 50 тыс. долларов.

Источник: 112.ua

В Киеве через сети спортивных клубов распространяли поддельные лекарства, анаболические стероиды и спортивное питание. Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Опасные для здоровья искусственные гормоны и не сертифицированные в Украине лекарственные препараты продавали трое жителей Киева и гражданин России. Курьеры железнодорожным транспортом ввозили фальсификат через восточную границу Украины.

Злоумышленники маркировали препараты неизвестного происхождения этикетками производителей из стран, в которых продукция разрешена. По предварительным оценкам, ежемесячный доход дельцов составлял в среднем 50 тыс. долл.

Всего во время обысков места жительства подозреваемых, складов, спортивных залов столичных клубов оперативники изъяли более 100 тыс. запрещенных к обороту таблеток, 20 тыс. ампул, упаковочный материал для фальсификата.

Открыто уголовное производство по ст. 321−1 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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