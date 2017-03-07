Полиция решила расследовать конфликт Парасюка и помощника Черновол

Накануне сообщалось, что участники т. н. блокады забросали яйцами народного депутата Татьяну Черновол, когда та пыталась объяснить протестующим вред от блокады. Позднее стало известно, что ее помощник Андрей Дзиндзя в ходе конфликта на блокпосту в Кривом Торце сбил одного из ветеранов АТО. Вместе с тем он заявил, что подвергся избиению со стороны нардепа Владимира Парасюка.

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. По факту инцидента с народным депутатом фракции «Народный фронт» Татьяны Черновол и участниками блокады в Кривом Торце проводится проверка, также расследуется конфликт ее помощника Андрея Дзиндзи с нардепом Владимиром Парасюком, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

«Вчера, 6 марта, на железнодорожной станции Кривой Торец произошел конфликт между народным депутатом и участниками блокады, во время которого также в ходе конфликта были нанесены телесные повреждения журналисту информационного агентства. Полицейскими все факты зарегистрированы, проводится проверка», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, вечером в понедельник в дежурную часть Торецкого отделения полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Кривой Торец происходит конфликт между депутатом Рады и участниками блокады, депутат находилась со своим помощником, журналистом информационного агентства. На месте происшествия со стороны организаторов блокады присутствовал другой народный депутат, вступивший в конфликт с журналистом.

«Представитель СМИ после столкновения обратился в полицию по поводу причинения ему телесных повреждений и завладения его личным имуществом народным депутатом со стороны блокировщиков. По его обращению факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по статье 186 «грабеж», — отмечается в сообщении. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье «хулиганство».