В Центре Рерихов объяснили обыски в музее

«Следственные органы снимают и вывозят у нас картины. Сотрудников музея никого не допустили. Конечно, это связано с решением материального спора. У нас в понедельник суд по выселению. Это решение разрушить музей», — заявил Стеценко.

Ранее во вторник сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов заблокировали здание МЦР в Москве. Следователи изъяли около 200 экспонатов музея и вызвали работников центра для проведения следственного эксперимента в музее.

МЦР — международная общественная организация, располагающаяся в усадьбе Лопухиных в Малом Знаменском переулке. В здании также располагается Музей имени Н. К. Рериха.

В 2016 году Росимущество распорядилось передать усадьбу Лопухиных в оперативное управление Государственного музея Востока. МЦР неоднократно и безуспешно обращался в суд, пытаясь оспорить это решение.