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14:52 (мск), источник: Lenta.Ru

В Центре Рерихов объяснили обыски в музее

Вице-президент Международного центра Рерихов (МЦР) Александр Стеценко назвал причину обысков в московской усадьбе Лопухиных. По его словам, это связано с материальным спором, передает радиостанция «Говорит Москва» во вторник, 7 марта.

Источник: РИА "Новости"
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«Следственные органы снимают и вывозят у нас картины. Сотрудников музея никого не допустили. Конечно, это связано с решением материального спора. У нас в понедельник суд по выселению. Это решение разрушить музей», — заявил Стеценко.

Ранее во вторник сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов заблокировали здание МЦР в Москве. Следователи изъяли около 200 экспонатов музея и вызвали работников центра для проведения следственного эксперимента в музее.

МЦР — международная общественная организация, располагающаяся в усадьбе Лопухиных в Малом Знаменском переулке. В здании также располагается Музей имени Н. К. Рериха.

В 2016 году Росимущество распорядилось передать усадьбу Лопухиных в оперативное управление Государственного музея Востока. МЦР неоднократно и безуспешно обращался в суд, пытаясь оспорить это решение.

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