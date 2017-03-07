Лавина накрыла лыжников на курорте во французских Альпах
Сошедшая с гор лавина накрыла лыжников на курорте Тинь во французских Альпах. В районе бедствия проходит
Сошедшая с гор лавина накрыла лыжников на курорте Тинь во французских Альпах. В районе бедствия проходит
Точное число людей, оказавшихся под снегом, неизвестно. По данным местной жандармерии, лавина могла накрыть как минимум 10 человек.
Как сообщила агентству РИА Новости представительница Ростуризма, ведомство не располагает данными о том, есть ли среди пострадавших горнолыжников российские туристы.
Местные СМИ сообщают, что
В феврале в результате схода лавины во французских Альпах погибли четыре человека.
Крупнейший за последние годы по числу жертв сход лавины произошел в январе в Италии. Тогда под снегом оказался отель Rigopiano и 40 его постояльцев. Всего погибли 29 человек, еще 11 удалось найти живыми.