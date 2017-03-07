Лавина накрыла лыжников на курорте во французских Альпах

Точное число людей, оказавшихся под снегом, неизвестно. По данным местной жандармерии, лавина могла накрыть как минимум 10 человек.

Как сообщила агентству РИА Новости представительница Ростуризма, ведомство не располагает данными о том, есть ли среди пострадавших горнолыжников российские туристы.