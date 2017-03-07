В Ревде стая собак набросилась на ребенка

В Ревде на детской площадке стая бродячих собак набросилась на школьника. Крики мальчика услышала женщина. Она попыталась отогнать агрессивных псов от ребенка, но те набросились и на нее.

Светлана Романчук успела снять происшествие на видео. Собаки все же отстали и увязались за дворником. Как выяснилось, один из псов принадлежит ему. На претензии женщины мужчина отрезал, что в это время школьники должны не разгуливать по улицам, а сидеть на уроках.

Жительница Ревды публично обратилась к администрации ГО и прокуратуре с просьбой навести порядок с отловом бродячих собак, передает «Уралинформбюро».