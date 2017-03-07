В Ревде стая собак набросилась на ребенка
И заступившуюся за него женщину.
И заступившуюся за него женщину.
В Ревде на детской площадке стая бродячих собак набросилась на школьника. Крики мальчика услышала женщина. Она попыталась отогнать агрессивных псов от ребенка, но те набросились и на нее.
Светлана Романчук успела снять происшествие на видео. Собаки все же отстали и увязались за дворником. Как выяснилось, один из псов принадлежит ему. На претензии женщины мужчина отрезал, что в это время школьники должны не разгуливать по улицам, а сидеть на уроках.
Жительница Ревды публично обратилась к администрации ГО и прокуратуре с просьбой навести порядок с отловом бродячих собак, передает «Уралинформбюро».
Следует отметить, что в конце февраля 2017 года региональная прокуратура заявляла о неблагополучной обстановке с бездомными животными в Ревде. Проводится проверка. В других городах такая же беда. «Уралинформбюро» разбиралось в этой проблеме в материале «Бездомный собачий полк».
Самая жуткая история произошла в деревне Пальмино Таборинского района, где месяц назад два пса насмерть загрызли 7-летнюю девочку.