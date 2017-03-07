В Казани суд выслушал последнее слово бросившей новорожденную дочь в пакете на улице

(Казань, 7 марта, «Татар-информ», Александр Елисеев). В эти минуты, в канун 8 Марта, Приволжский районный суд Казани выслушал последнее слово 41-летней Альбине Тюленевой. Ее обвиняют в покушении на убийство своей новорожденной дочери.

Между тем, прокуратура ходатайствует об изменени статьи, которая инкриминируется Альбине Тюленевой. Судить ее, по мнению стороны обвинения, необходимо за оставление в опасности лица заведомо беспомощного.

Если статью суд переквалифицирует, то Тюленева вполне может остаться на свободе — женщина не была ранее судима, поэтому вряд ли ей назначат максимальное наказание, а большую часть срока, полагающегося по этой статье, она уже отсидела в СИЗО.

Напомним, женщина без определенного места жительства 25 августа прошлого года в лесопосадке родила девочку, после чего завернула ее в пеленку и шаль и положила в пакет. Пакет она оставила на улице Сафиуллина, около подстанции скорой помощи.

Девочка не пострадала. Как стало известно ИА «Татар-информ», некоторое время назад ее отдали в приемную семью.

Судебный процесс над Альбиной Тюленевой стартовал 9 января. Женщина вину свою признала и раскаялась.

Тюленева заявила в суде, что ребенка она не смогла бы прокормить, а так как на подстанции скорой дежурят медики, решила оставить девочку именно там, где ей помогут.